Сергей Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства
Стартовал прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства для одаренной молодежи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«В этом году конкурс проходит по 34 номинациям — от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии», — отметил градоначальник.
Победителям вручат 103 премии, в том числе Гран-при в размере 150 тысяч рублей. С этого года подать заявку на соискание могут учащиеся всех столичных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, как федеральных, так и частных.
Сергей Собянин подчеркнул, что с 2015 года конкурс стал одним из значимых в системе творческого образования Москвы и помог раскрыться сотням юных артистов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трейдеры США заплатили Венесуэле $50 за баррель нефти
- МВД предупредило о торгующих цифровыми активами в Telegram-ботах мошенниках
- В Китае призвали США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов
- В России увеличили до 18 число пунктов миграционного контроля
- СМИ: ЕС планирует представить стратегию безопасности в 2026 году
- Бомбардировка или мир? Что Трамп сделает с Ираном
- Компания Intel зарегистрировала в России товарный знак видеокарт
- Бастрыкин: С начала СВО жертвами обстрелов ВСУ стали более тысячи человек
- Над Россией перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА
- Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru