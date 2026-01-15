Сергей Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства

Стартовал прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства для одаренной молодежи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В этом году конкурс проходит по 34 номинациям — от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии», — отметил градоначальник.

Победителям вручат 103 премии, в том числе Гран-при в размере 150 тысяч рублей. С этого года подать заявку на соискание могут учащиеся всех столичных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, как федеральных, так и частных.

Сергей Собянин подчеркнул, что с 2015 года конкурс стал одним из значимых в системе творческого образования Москвы и помог раскрыться сотням юных артистов.

