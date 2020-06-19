Стартовал прием заявок на конкурс специалистов по решению бизнес-кейсов

В Москве начался прием заявок на конкурс для молодых специалистов, который проводится в рамках образовательной программы Future Tech. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В Москве стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса», - приводятся в материале слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Испытания будут проводить по 17 направлениям, среди них информационные технологии, инженерия, дизайн (архитектура, веб-дизайн, медиадизайн), аналитика, маркетинг, менеджмент, образовательные программы, журналистика, лингвистика, режиссерская работа, химия, юриспруденция, психология и экономика.

Как отметила Сергунина, конкурс будет длиться с 15 по 30 июля. Ее участники должны будут решить почти три сотни реальных бизнес-задач, подготовленных 150 московскими компаниями.

В свою очередь глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин напомнил, что конкурсанты смогут участвовать как, индивидуально, так и в командах по 3-4 человека. По итогам испытаний будут определены 14 победителей, передает Москва 24

