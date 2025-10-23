Стартовал набор работ на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги

Стартовал прием работ на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце», учрежденную в память о корреспонденте NEWS.ru. Он погиб 16 июня 2024 года под Угледаром.

Как сообщает NEWS.ru, принять участие в премии могут как журналисты, так и творческие коллективы из зарегистрированных в России СМИ. Можно выдвигать материалы, в которых раскрываются последствия техногенных катастроф, природных катаклизмов, военных или политических конфликтов через личные истории людей. Принимаются тексты, написанные в период с 20 октября 2024 года по 20 октября 2025 года. Заявку на участие можно направить до 10 декабря.

Среди жюри премии - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Победитель премии получит 300 тысяч рублей, его объявят до 31 декабре 2025 года.

Победителем I премии «Взгляд сквозь сердце» стал штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков, напоминает «Радиоточка НСН».

