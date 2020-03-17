Стартовал крупнейший в России IT-конкурс «Цифровой прорыв-2020»

Второй сезон крупнейшего в РФ конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв» стартовал во вторник, 17 марта. Заявки можно подать на сайте цифровойпрорыв.рф. Конкурс представляет собой крупнейшее командное соревнование в сфере информационных технологий, и проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства. В прошлом году его участниками стали более 66 тысяч человек, а в финал конкурса вышли более 3 тысяч участников.

Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, теперь организаторы планируют провести 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах – 8 хабах. По его словам, над каждым кейсом будет работать, как минимум, десять команд. Финала, как и в прошлом сезоне, пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет полторы тысячи конкурсантов. Финал конкурса запланирован на осень 2020.

Добавим, участником конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» - может стать совершеннолетний гражданин РФ. В соревнованиях, в частности, могут принять участие программисты, аналитики, инженеры, системные администраторы, архитекторы, аниматоры, гейм-дизайнеры и другие специалисты.