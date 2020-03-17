Стартовал крупнейший в России IT-конкурс «Цифровой прорыв-2020»
Второй сезон крупнейшего в РФ конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв» стартовал во вторник, 17 марта. Заявки можно подать на сайте цифровойпрорыв.рф. Конкурс представляет собой крупнейшее командное соревнование в сфере информационных технологий, и проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства. В прошлом году его участниками стали более 66 тысяч человек, а в финал конкурса вышли более 3 тысяч участников.
Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, теперь организаторы планируют провести 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах – 8 хабах. По его словам, над каждым кейсом будет работать, как минимум, десять команд. Финала, как и в прошлом сезоне, пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет полторы тысячи конкурсантов. Финал конкурса запланирован на осень 2020.
Добавим, участником конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» - может стать совершеннолетний гражданин РФ. В соревнованиях, в частности, могут принять участие программисты, аналитики, инженеры, системные администраторы, архитекторы, аниматоры, гейм-дизайнеры и другие специалисты.
Формированием кейсов займутся государственные и коммерческие партнеры конкурса, в числе которых госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком», провайдер платежных и финансовых сервисов QIWI. А сам конкурс пройдёт в несколько этапов: первый – подача заявки и регистрация; второй – онлайн-тестирование на предмет цифровой грамотности на наличие базовых знаний и навыков, необходимых для специалистов в IT-секторе.
Участники, успешно справившиеся с онлайн-тестированием, перейдут к третьему этапу. Им предстоит объединиться в команды и принять участие в 8 очных региональных отборочных хакатонах.
Ранее НСН писала, что победителей конкурса «Цифровой прорыв», финал которого прошёл 27 – 29 сентября прошлого года, поздравил Владимир Путин. Он поддержал дальнейшее развитие соревнования для молодых специалистов IT-сферы в ходе совещания с кабинетом министров.
«Это очень хорошее мероприятие. Я хочу поздравить всех, кто принял в нем участие и победил», — сказал глава государства.
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