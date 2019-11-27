Подведены главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв»
Главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв» подвели в Москве 27 ноября. Более 120 проектов в результате получили финансирование от Фонда содействия инновациям и частных инвесторов.
Отметим, что конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как рассказал заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, уже на данном этапе можно говорить о том, что организаторам удалось достичь главной цели — собрать команды, которым под силу ускорить цифровую трансформацию российской экономики.
«Наши участники разрушают стереотип о том, что на хакатоне невозможно разработать актуальный рынку продукт — у многих наших финалистов всего спустя два месяца после Казани появились первые заказы на внедрения и продажу решений, причем не только на уровне родного региона», — сказал Даванков.
Добавим, что генеральным партнёром конкурса выступает Росатом. По итогам первого этапа госкорпорация уже обратила внимание на некоторых специалистов — 9 из них были приняты на работу.
Напомним, что конкурс проходил с 3 апреля по 29 сентября. Финал состоялся в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» и стал самым масштабным хакатоном в мире. На конкурс было подано более 66 тысяч заявок из всех регионов России. По итогам соревнования у его участников появится возможность получить работу в ведущих компаниях страны, запустить свой бизнес, выиграть приз для команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.
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