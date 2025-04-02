Стартовал 6-й сезон международного проекта «Ледокол знаний»

В Москве в музее «Атом» на ВДНХ был дан старт 6-му сезону международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии. Его победители отправятся на ледоколе в арктическую экспедицию Росатома к Северному полюсу.

Участвовать в проекте может любой российский школьник от 14 до 16 лет. На первом этапе им предстоит зарегистрироваться и пройти интеллектуальную викторину, ответив на 30 вопросов в одном из трех доступных треках: «Исследователь», «Изобретатель» или «Инноватор».

На следующий этап пройдут 240 самых целеустремленных участников, по 10 человек из трека в каждом федеральном округе. Затем каждый участник должен будет записать видео с решением кейс-задачи по своему треку.

По итогам видеозадания жюри отберет полуфиналистов – по 6 человек из каждого трека в каждом федеральном округе.

В полуфинале 144 школьника поборются за право представлять свой регион на финале проекта в Москве. В финал пройдут только 6 человек от каждого федерального округа. Они будут разбиты на команды по три человека, которые и поборются за главный приз. Финал состоится в конце июня на площадке музея «Атом» на ВДНХ. Всего в 2025 году в арктическую экспедицию Росатома отправятся 70 школьников.

