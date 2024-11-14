Старовойт: Жилищные сертификаты получат все жители курского приграничья
Жилищные сертификаты будут выданы всем жителям приграничных районов Курской области. Такое заявление сделал глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
По его словам, степень разрушения не будет иметь какого-либо значения.
«Если человек получает жилищный сертификат и «отоваривает» его на территории региона, то земельный участок остаётся за владельцем», - заключил министр.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья в зависимости от состава семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Леди Гага появится в новом сезоне сериала «Уэнсдэй»
- Житель Вологды получил два года за дискредитацию армии
- СМИ: Неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве
- Симоньян написала роман о конце света
- Старовойт: Жилищные сертификаты получат все жители курского приграничья
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 32 580 военнослужащих
- Москвичку приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии
- В Индонезии отменены десятки рейсов из-за извержения вулкана
- Будущий госсекретарь США Марко Рубио пообещал обеспечить «мир через силу»
- Песков: Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru