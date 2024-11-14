Старовойт: Жилищные сертификаты получат все жители курского приграничья

Жилищные сертификаты будут выданы всем жителям приграничных районов Курской области. Такое заявление сделал глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

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По его словам, степень разрушения не будет иметь какого-либо значения.

«Если человек получает жилищный сертификат и «отоваривает» его на территории региона, то земельный участок остаётся за владельцем», - заключил министр.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья в зависимости от состава семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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