Старовойт: Скидки на билеты для детей ввели 23 авиакомпании
В России скидки в 50% на билеты детей с 1 января 2025 года ввели 23 авиакомпании. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства он указал, что с 10 января подобная скидка будет действовать у всех авиаперевозчиков.
Также министр подчеркнул, что с 14 января начнёт действовать норма об обязательном совместном размещении детей с родителями на борту самолётов.
Ранее Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru