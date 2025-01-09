Старовойт: Скидки на билеты для детей ввели 23 авиакомпании

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства он указал, что с 10 января подобная скидка будет действовать у всех авиаперевозчиков.

Также министр подчеркнул, что с 14 января начнёт действовать норма об обязательном совместном размещении детей с родителями на борту самолётов.

Ранее Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

