Старовойт: Скидки на билеты для детей ввели 23 авиакомпании

В России скидки в 50% на билеты детей с 1 января 2025 года ввели 23 авиакомпании. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

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В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства он указал, что с 10 января подобная скидка будет действовать у всех авиаперевозчиков.

Также министр подчеркнул, что с 14 января начнёт действовать норма об обязательном совместном размещении детей с родителями на борту самолётов.

Ранее Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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