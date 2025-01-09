Старовойт: Новый год в небе встретили шесть тысяч человек
В новогоднюю ночь в небе находились 56 самолётов российских авиакомпаний. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт.
На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он уточнил, что на борту данных лайнеров Новый 2025 год встретили шесть тысяч человек.
Министр добавил, что в ночь с 31 декабря на 1 января в пути находились 547 поездов дальнего следования. Они перевозили 128 тысяч пассажиров, встретивших Новый год в дороге.
Ранее Старовойт заявил, что с 10 января скидку в 50% на билеты для детей введут все авиакомпании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru