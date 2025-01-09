Старовойт: Новый год в небе встретили шесть тысяч человек

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он уточнил, что на борту данных лайнеров Новый 2025 год встретили шесть тысяч человек.

Министр добавил, что в ночь с 31 декабря на 1 января в пути находились 547 поездов дальнего следования. Они перевозили 128 тысяч пассажиров, встретивших Новый год в дороге.

Ранее Старовойт заявил, что с 10 января скидку в 50% на билеты для детей введут все авиакомпании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».