Первый в РФ высокоскоростной поезд будет называться «Белый кречет»

Первый российский высокоскоростной поезд назовут «Белый кречет». Об этом рассказал министр транспорта Роман Старовойт в интервью ТАСС.

«Выбрали название — "Белый кречет"», — отметил Старовойт.

Ранее «Российские железные дороги» и «Уральские локомотивы» подписали соглашение на изготовление, сертификацию, поставку двух высокоскоростных электропоездов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Объем контракта — 12 млрд рублей. Планируется, что поезд будет состоять из восьми вагонов, при этом предусмотрена возможность соединения двух составов. Максимальная достигаемая скорость новинки — 400 км/ч, в эксплуатации — 360 км/ч.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что строительство ВСМ включили в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета РФ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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