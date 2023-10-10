Старейший в мире карликовый бегемот умер в Ростове-на-Дону. Видео

Старейший в мире карликовый бегемот умер в России. Печальную новость обнародовал в соцсетях зоопарк Ростова-на-Дону. Животное ушло из жизни в 51 год, 6 месяцев и 3 дня.

Данный вид бегемотов такого возраста был единственным на всём земном шаре. Кроме того, Риф, как звали животного, стал первым карликовым бегемотом, который появился в России.