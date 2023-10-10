Старейший в мире карликовый бегемот умер в Ростове-на-Дону. Видео
Старейший в мире карликовый бегемот умер в России. Печальную новость обнародовал в соцсетях зоопарк Ростова-на-Дону. Животное ушло из жизни в 51 год, 6 месяцев и 3 дня.
Данный вид бегемотов такого возраста был единственным на всём земном шаре. Кроме того, Риф, как звали животного, стал первым карликовым бегемотом, который появился в России.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Риф появился на свет 7 апреля 1972 года в одном из зоопарков США. Через год его переправили в Калининград. В Ростов-на-Дону животное попало в 1990 году. Средняя продолжительность жизни карликовых бегемотов составляет 35 лет.
В природе они обитают в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуаре. Сейчас их насчитывается не больше тысячи особей. В России этот вид млекопитающих занесен в Красную книгу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru