Станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова на три четверти

«Станция "Новаторская" Троицкой ветки станет пересадочной на одноименную платформу Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, поэтому при отделке платформы используются аналогичные материалы и схожая цветовая гамма», – отметил заммэра.

Ведется монтаж подсистем на путевой стене для дальнейшего размещения панелей из алюминия и триплекса оранжевого и черного цветов, добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, на потолке установлены первые оранжевые алюминиевые кессоны, в которых разместятся осветительные приборы. На полу платформы уложен гранит, колонны облицованы мрамором.

После завершения проходки оборотных тупиков в составе станционного комплекса «Новаторская» продолжается устройство верхнего строения пути.

Длина Троицкой линии метро составил 40 км, она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ежедневный пассажиропоток составит порядка 100 тысяч человек в сутки. Вблизи новых станций живут порядка 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

