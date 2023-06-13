Станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова на три четверти
Строительная готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро оценивается в 75%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, на станции завершаются земляные и монолитные работы, ведется засыпка котлована, монтаж электрического кабеля, трубопроводов и систем вентиляции. В служебных помещениях и пассажирской зоне идет архитектурная отделка.
«Станция "Новаторская" Троицкой ветки станет пересадочной на одноименную платформу Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, поэтому при отделке платформы используются аналогичные материалы и схожая цветовая гамма», – отметил заммэра.
Ведется монтаж подсистем на путевой стене для дальнейшего размещения панелей из алюминия и триплекса оранжевого и черного цветов, добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, на потолке установлены первые оранжевые алюминиевые кессоны, в которых разместятся осветительные приборы. На полу платформы уложен гранит, колонны облицованы мрамором.
После завершения проходки оборотных тупиков в составе станционного комплекса «Новаторская» продолжается устройство верхнего строения пути.
Длина Троицкой линии метро составил 40 км, она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ежедневный пассажиропоток составит порядка 100 тысяч человек в сутки. Вблизи новых станций живут порядка 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.
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