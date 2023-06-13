Станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова на три четверти

Строительная готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро оценивается в 75%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, на станции завершаются земляные и монолитные работы, ведется засыпка котлована, монтаж электрического кабеля, трубопроводов и систем вентиляции. В служебных помещениях и пассажирской зоне идет архитектурная отделка.

На станции «Лианозово» салатовой ветки метро начался монтаж алюминиевых панелей

«Станция "Новаторская" Троицкой ветки станет пересадочной на одноименную платформу Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, поэтому при отделке платформы используются аналогичные материалы и схожая цветовая гамма», – отметил заммэра.

Ведется монтаж подсистем на путевой стене для дальнейшего размещения панелей из алюминия и триплекса оранжевого и черного цветов, добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, на потолке установлены первые оранжевые алюминиевые кессоны, в которых разместятся осветительные приборы. На полу платформы уложен гранит, колонны облицованы мрамором.

После завершения проходки оборотных тупиков в составе станционного комплекса «Новаторская» продолжается устройство верхнего строения пути.

Длина Троицкой линии метро составил 40 км, она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ежедневный пассажиропоток составит порядка 100 тысяч человек в сутки. Вблизи новых станций живут порядка 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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