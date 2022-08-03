Станция МЦД «Каланчёвская» официально сменила название
Станцию Курско-Рижского диаметра «Каланчевская» официально переименовали в «Площадь трёх вокзалов». Соответствующие изменения внесены в схему метро, опубликованную на сайте Московского метрополитена.
Новое название транспортно-пересадочного узла, который находится около Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов, выбрали в октябре 2021 года в ходе голосования на портале «Активный гражданин».
За вариант «Площадь трёх вокзалов», которое предложили студенты Российского университета транспорта и жители Красносельского района, проголосовали 122 тысячи человек (52%), а за «Каланчёвская» только 92 тысячи граждан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что строительство северо-восточного участка находится в завершающей стадии, сообщает RT.
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