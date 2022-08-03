Станция МЦД «Каланчёвская» официально сменила название

Станцию Курско-Рижского диаметра «Каланчевская» официально переименовали в «Площадь трёх вокзалов». Соответствующие изменения внесены в схему метро, опубликованную на сайте Московского метрополитена.

Бочкарев: На станции «Марьина Роща» БКЛ началась пусконаладка самого длинного в метро эскалатора

Новое название транспортно-пересадочного узла, который находится около Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов, выбрали в октябре 2021 года в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

За вариант «Площадь трёх вокзалов», которое предложили студенты Российского университета транспорта и жители Красносельского района, проголосовали 122 тысячи человек (52%), а за «Каланчёвская» только 92 тысячи граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что строительство северо-восточного участка находится в завершающей стадии, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Общественный ТранспортМосковское МетроМетрополитенМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры