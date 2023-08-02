Станцию «Тестовская» МЦД-1 планируется открыть в 2026 году
Реконструкцию станции «Тестовская» МЦД-1 планируется закончить в 2026 году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В проект входит строительство двух подземных вестибюлей, реконструкция двух существующих платформ, а также возведение новой платформы с навесами от атмосферных осадков. Сейчас ведутся работы по устройству основания временных платформ, сказал Бочкарев.
Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что станция сделает доступной пересадку между МЦД-1 и МЦД-4.
«Реализация объекта позволит обеспечить пересадку между МЦД-1 и МЦД-4, доступ жителей Мукомольного проезда к обновленной транспортной инфраструктуре остановочного пункта Тестовская МЦД-1 и к ММДЦ Москва-Сити», - заявил Загрутдинов.
Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в свою очередь уточнил, что развитие подобных транспортных систем улучшит транспортную доступность многих районов, и снизит время в пути для горожан. На сегодняшний день, по его словам, 60% москвичей тратят на дорогу до полутора часов в один конец.
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