Станцию МЦД в Подольске откроют до конца декабря

Станция Московского центрального диаметра (МЦД) откроется в Подольске Московской области до конца декабря текущего года. Об этом заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Воробьев сообщил, что билет на одну поездку будет стоить 50 рублей. Он подчеркнул, что стоимость в три раза ниже предыдущих цен в старых электропоездах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, подводя главные строительные итоги года, сообщил, что в 2020 году в Москве было построено 7 станций метро и 15 станций МЦД.