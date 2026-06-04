Дмитриев: РФ и США подпишут соглашение о тоннеле через Берингов пролив

«Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет», - сказал он.

В беседе с телеканалом «Звезда» Дмитриев также добавил, что тоннель станет одним из больших инфраструктурных проектов между Москвой и Вашингтоном.

Ранее автор проекта тоннеля между Чукоткой и Аляской Виктор Разбегин заявил, что потенциальный объект будет стоить от $7-8 млрд до $12-15 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

