Дмитриев: РФ и США подпишут соглашение о тоннеле через Берингов пролив

Россия и США 5 июня подпишут соглашение по тоннелю через Берингов пролив. Как сообщает RT, об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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«Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет», - сказал он.

В беседе с телеканалом «Звезда» Дмитриев также добавил, что тоннель станет одним из больших инфраструктурных проектов между Москвой и Вашингтоном.

Ранее автор проекта тоннеля между Чукоткой и Аляской Виктор Разбегин заявил, что потенциальный объект будет стоить от $7-8 млрд до $12-15 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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