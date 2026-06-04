«Пока не добьем»: В России рассказали об ответных ударах по Украине

Атакуя российскую территорию Украина использует большое количество дронов. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

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Он указал, что украинской стороне безразлично, по каким объектам будут нанесены удары, так она желает лишь «нарушить спокойствие людей и нагнетать психоз».

Эксперт отметил, что Россия, в свою очередь, продолжит отвечать на атаки противника.

«Мы будем отвечать им до тех пор, пока не добьём», - заключил Попов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 272 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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