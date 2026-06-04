«Пока не добьем»: В России рассказали об ответных ударах по Украине
Атакуя российскую территорию Украина использует большое количество дронов. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.
Он указал, что украинской стороне безразлично, по каким объектам будут нанесены удары, так она желает лишь «нарушить спокойствие людей и нагнетать психоз».
Эксперт отметил, что Россия, в свою очередь, продолжит отвечать на атаки противника.
«Мы будем отвечать им до тех пор, пока не добьём», - заключил Попов.
Ранее в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 272 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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