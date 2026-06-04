«Пока не добьем»: В России рассказали об ответных ударах по Украине

Он указал, что украинской стороне безразлично, по каким объектам будут нанесены удары, так она желает лишь «нарушить спокойствие людей и нагнетать психоз».

Эксперт отметил, что Россия, в свою очередь, продолжит отвечать на атаки противника.

«Мы будем отвечать им до тех пор, пока не добьём», - заключил Попов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 272 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

