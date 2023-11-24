Станцию «Электрозаводская» соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении соединения перехода между станцией «Электрозаводская» Большой кольцевой а Арбатско-Покровской линий метро.

«Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена – последняя преграда, отделяющая старую «Электрозаводскую» от новой», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что сейчас завершается гидроизоляция основных конструкций, рабочие уже приступили к поэтапному демонтажу креплений и обратной засыпке котлована.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что выполненное примыкание станции не нарушает уникальный облик станции синей ветки.

«Со стороны подходного коридора будут установлены два мраморных горельефа «Путейцы» и «Работницы Электрозавода», демонтированные более 60 лет назад», - добавил Кравцов.

«Мосинжпроект» в этом году отмечает 65-летие. При участии компании с 2011 года построено 75 станций.

