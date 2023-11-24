Станцию «Электрозаводская» соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении соединения перехода между станцией «Электрозаводская» Большой кольцевой а Арбатско-Покровской линий метро.
«Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена – последняя преграда, отделяющая старую «Электрозаводскую» от новой», - сказал Бочкарев.
Он отметил, что сейчас завершается гидроизоляция основных конструкций, рабочие уже приступили к поэтапному демонтажу креплений и обратной засыпке котлована.
Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что выполненное примыкание станции не нарушает уникальный облик станции синей ветки.
«Со стороны подходного коридора будут установлены два мраморных горельефа «Путейцы» и «Работницы Электрозавода», демонтированные более 60 лет назад», - добавил Кравцов.
«Мосинжпроект» в этом году отмечает 65-летие. При участии компании с 2011 года построено 75 станций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительницу Псковской области задержали по подозрению в убийстве трех своих детей
- В России создадут международную платформу сервисов и услуг на базе ИИ
- СМИ: Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе
- ОАК передала Минобороны РФ истребители Су-35С
- Исследование: 69% россиян потратят на отдых в 2024 году более 200 тысяч рублей
- Экс-замглавы Минобороны Украины: ВСУ перешли от контрнаступления к обороне
- ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене
- ВЭФ-2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке
- Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
- Губернатор: После атаки БПЛА в Волгоградской области никто не пострадал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru