Станцию «Электрозаводская» синей ветки соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ

В Москве завершено соединение перехода между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данном этапе в подземной части пересадочного узла специалисты начали монтировать инженерные системы и отделку пассажирской зоны.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект Юрий Кравцов добавил, что примыкание станции БКЛ к синей ветки не нарушает уникальный облик исторической станции Арбатско-Покровской линии.

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В ноябре Большая кольцевая линия (БКЛ) Москвы получила достижение «Самые протяженные двухпутные тоннели метро». При строительстве Большой кольцевой линии под руководством инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» было проложено 11 568 метров двухпутных тоннелей. Результат работы метростроителей по тоннелепроходке на БКЛ официально зафиксирован в «Книге рекордов России.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, БКЛ изменила всю транспортную систему Москвы, предложив горожанам альтернативные удобные маршруты.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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