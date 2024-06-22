СМИ: Артисты начали отдавать треки на экспертизу, чтобы избежать отмены концертов

Некоторые российские музыканты начали отправлять свои новые песни на экспертизу, чтобы избежать отмены концертов в будущем, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, с начала 2024 года три столичных юридических центра провели 28 полных лингвистических анализов для 134 песен различных музыкантов. Специалисты внимательно сканировали тексты на наличие ненормативной лексики, призывов к употреблению наркотиков, экстремистских высказываний и прочих элементов, несовместимых с требованиями российского законодательства.

Отмечается, что для проведения экспертиз привлекались специалисты из Института лингвистики Российской академии наук. Процесс анализа текстов занимает около двух недель и обходится артисту в порядка 60 тысяч рублей за 12 композиций.

Ранее после скандала из-за костюма певицы Ольги Бузовой депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести для артистов дресс-код для выступлений без возрастных ограничений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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