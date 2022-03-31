Стало известно, сколько потратили россияне на отдых за рубежом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию, что мировая туриндустрия потеряет семь миллиардов долларов из-за отсутствия россиян, сообщает РИА Новости.

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По его словам, потери будут более внушительными, так как за последние 20 лет граждане РФ потратили на отдых за границей более 300 млрд долларов,

Выступая на встрече правительства и представителей туриндустрии он отметил, что в текущих условиях туристическая индустрия России не должна потерять эти средства.

«От нас зависит, чтобы Россия дождалась этих инвестиций, и, учитывая, что наша страна самая богатая — девять часовых поясов, все климатические зоны — это невероятный капитал в развитии отрасли», — добавил он.

Ранее представители туротрасли сообщили, что к концу марта бронирования туров в России выросли в 2,5 раза по сравнению с началом месяца, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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