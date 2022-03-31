Стало известно, сколько потратили россияне на отдых за рубежом
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию, что мировая туриндустрия потеряет семь миллиардов долларов из-за отсутствия россиян, сообщает РИА Новости.
По его словам, потери будут более внушительными, так как за последние 20 лет граждане РФ потратили на отдых за границей более 300 млрд долларов,
Выступая на встрече правительства и представителей туриндустрии он отметил, что в текущих условиях туристическая индустрия России не должна потерять эти средства.
«От нас зависит, чтобы Россия дождалась этих инвестиций, и, учитывая, что наша страна самая богатая — девять часовых поясов, все климатические зоны — это невероятный капитал в развитии отрасли», — добавил он.
Ранее представители туротрасли сообщили, что к концу марта бронирования туров в России выросли в 2,5 раза по сравнению с началом месяца, сообщает RT.
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