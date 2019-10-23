Россияне помогают мошенникам красть деньги со своих смартфонов

«На сегодняшний день основная проблема взлома телефонов состоит в том, что люди сами ставят со странных ресурсов приложения, например, какие-нибудь браузеры или даже антивирус. Важно, чтобы люди этого не делали. Есть магазины приложений, там все они проверяются, в том числе, на наличие троянов. Оттуда вероятность подцепить что-то практически нулевая. Тем не менее, люди с упорством, достойным лучшего применения, находят непонятные ресурсы, скачивают APK-файлы, убирают все предупреждения о возможном вреде, а потом возмущаются, почему у них списали деньги со счета или украли какие-то данные. Эта проблема связана с низким уровнем знаний пользователей. Им кажется, что они такие продвинутые и что-то получают, но на самом деле нет. Я думаю, что людям в первую очередь нужно понимать, что они делают, тогда проблем не будет. Многие производители смартфонов встроили систему защиты от подобных вещей, но и это тоже не работает по одной простой причине – люди ее элементарно отключают. Они считают, что знают, что делают, а в итоге попадают в такие неприятные истории», - добавил он.

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Московский международный форум «Открытые инновации» проходит 21-23 октября в «Сколково».







