Россияне помогают мошенникам красть деньги со своих смартфонов

23 октября 201912:35
Станислав Меркулов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал о низком уровне интернет-грамотности пользователей .

Мошенники придумали новый способ кражи денег со смартфонов. Киберпреступники разработали очередной метод хищения средств у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа. Об этом в кулуарах форума «Открытые инновации» заявил глава Group-IB Илья Сачков, пишет РИА Новости. Ежемесячные потери крупных кредитных организаций от такого вида мошенничества могут достигать шести - десяти миллионов рублей. По словам эксперта, система Secure Bank каждый месяц фиксирует более тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью этой схемы.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН призвал россиян не устанавливать сторонние приложения на свои гаджеты. По его словам, неофициальные программы часто заражены вирусами.

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«На сегодняшний день основная проблема взлома телефонов состоит в том, что люди сами ставят со странных ресурсов приложения, например, какие-нибудь браузеры или даже антивирус. Важно, чтобы люди этого не делали. Есть магазины приложений, там все они проверяются, в том числе, на наличие троянов. Оттуда вероятность подцепить что-то практически нулевая. Тем не менее, люди с упорством, достойным лучшего применения, находят непонятные ресурсы, скачивают APK-файлы, убирают все предупреждения о возможном вреде, а потом возмущаются, почему у них списали деньги со счета или украли какие-то данные. Эта проблема связана с низким уровнем знаний пользователей. Им кажется, что они такие продвинутые и что-то получают, но на самом деле нет. Я думаю, что людям в первую очередь нужно понимать, что они делают, тогда проблем не будет. Многие производители смартфонов встроили систему защиты от подобных вещей, но и это тоже не работает по одной простой причине – люди ее элементарно отключают. Они считают, что знают, что делают, а в итоге попадают в такие неприятные истории», - добавил он.

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Московский международный форум «Открытые инновации» проходит 21-23 октября в «Сколково».



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ФОТО: pxhere.com
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