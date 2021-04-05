Стало известно, освобождает ли коронавирус от службы в армии

Заболевание COVID-19 полностью не освобождает от призыва в российской армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного военно-врачебного эксперта Минобороны России Андрея Дацко.

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По его словам, если на каком-то этапе проверки здоровья у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию, его сразу направляют на лечение.

После выздоровления он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы.

Число военных, разыскиваемых за самовольное оставление воинской части, в России в 2020 году уменьшилось более чем на 10%. Об этом сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

За прошлый год были найдены 288 военнослужащих, самовольно оставивших свою воинскую часть, передает РИА Новости. Из них 115 человек самостоятельно прибыли в военные следственные органы СК, а 173 задержаны в ходе розыскных мероприятий.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:КоронавирусПризывникиАрмия
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