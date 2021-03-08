Военкомат Ленобласти предложил девушкам отправить их «бывших» в армию
Военный комиссариат Ленинградской области сделал женщинам своеобразный подарок к 8 марта, предложив представительницам прекрасного пола отправить их бывших поклонников служить в армии, сообщает «Интерфакс».
Для этого в аккаунте военного комиссариата Ленобласти надо оставить ссылку на «аккаунты бывших», рекомендуется в видеообращении.
«Мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет», - заявил в видеообращении «полковник Хромов».
Напомним, весенняя призывная кампания в России начинается 1 апреля. Планируется, что на службу в Вооружённые силы отправятся 122 тысяч новобранцев.
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