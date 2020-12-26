Стало известно об условиях содержания Любови Соболь в следственном изоляторе

Соболь предъявлено обвинение за нарушение статьи УК РФ о неприкосновенности жилья с применением угрозы насилия или насилием. По данным следствия, Соболь вместе с людьми, одетыми в форму сотрудников Роспотребнадзора, пыталась проникнуть в жилище пожилой женщины. По делу представительницы ФБК назначено восемь экспертиз, его ведут шесть следователей.

По словам Литвинович, следственные действия с участием Соболь длились 16 часов. У нее изъяли маску, чтобы сделать анализ ДНК.

Женщину ждет наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный период.

