Стало известно об условиях содержания Любови Соболь в следственном изоляторе

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь поместили в 3-местную женскую камеру изолятора временного содержания (ИВС). По данным члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, задержанная чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено против Любови Соболь

Соболь предъявлено обвинение за нарушение статьи УК РФ о неприкосновенности жилья с применением угрозы насилия или насилием. По данным следствия, Соболь вместе с людьми, одетыми в форму сотрудников Роспотребнадзора, пыталась проникнуть в жилище пожилой женщины. По делу представительницы ФБК назначено восемь экспертиз, его ведут шесть следователей.

По словам Литвинович, следственные действия с участием Соболь длились 16 часов. У нее изъяли маску, чтобы сделать анализ ДНК.

Женщину ждет наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный период.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СледствиеФонд Борьбы С КоррупциейРасследование
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