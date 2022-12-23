Стало известно о тумане утром 23 декабря в Москве

Ночью и утром в Москве ожидается туман, сообщила пресс-служба городского главка МЧС России со ссылкой на Росгидромет.

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В период с 01:00 до 10:00 часов местами по городу ожидается туман с видимостью 200-700 метров.

Спасатели рекомендуют водителям ограничить скорость и избегать внезапных маневров, а пешеходам — быть внимательными при переходе дорог.

«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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