Стало известно о тумане утром 23 декабря в Москве

В период с 01:00 до 10:00 часов местами по городу ожидается туман с видимостью 200-700 метров.

Спасатели рекомендуют водителям ограничить скорость и избегать внезапных маневров, а пешеходам — быть внимательными при переходе дорог.

«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







