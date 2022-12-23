Стало известно о тумане утром 23 декабря в Москве
Ночью и утром в Москве ожидается туман, сообщила пресс-служба городского главка МЧС России со ссылкой на Росгидромет.
В период с 01:00 до 10:00 часов местами по городу ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
Спасатели рекомендуют водителям ограничить скорость и избегать внезапных маневров, а пешеходам — быть внимательными при переходе дорог.
«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Стало известно о тумане утром 23 декабря в Москве
- Стало известно о тяжелой контузии жены Рогозина
- В США сообщили, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер»
- В Кремле рассказали о новогоднем обращении Путина
- СМИ: Украина разрабатывает «плана мира» с Россией
- США: Россия не готова к переговорам с Украиной
- Госдеп США одобрил план Зеленского по достижению мира на Украине
- Раненного Рогозина перевезут в Москву
- Два ребенка погибли при пожаре в Свердловской области
- В США Сенат проголосовал за изъятие активов российских предпринимателей в пользу Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru