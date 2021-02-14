Стало известно о способе зашифровать текст в Microsoft Word

Назван простой способ зашифровать текстовый файл Microsoft Word, пишет Business Insider.

Функция шифрования полезна для тех, кто использует данное приложение при работе с конфиденциальной информацией. Для этого необходимо открыть нужный текстовый файл, перейти на вкладку «Файл», в разделе «Сведения» выбрать пункт «Защита документа» и подпункт «Зашифровать с использованием пароля».

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После этого файл Word можно будет открыть, только введя пароль. Восстановить пароль будет невозможно.

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