Стало известно о способе зашифровать текст в Microsoft Word
Назван простой способ зашифровать текстовый файл Microsoft Word, пишет Business Insider.
Функция шифрования полезна для тех, кто использует данное приложение при работе с конфиденциальной информацией. Для этого необходимо открыть нужный текстовый файл, перейти на вкладку «Файл», в разделе «Сведения» выбрать пункт «Защита документа» и подпункт «Зашифровать с использованием пароля».
После этого файл Word можно будет открыть, только введя пароль. Восстановить пароль будет невозможно.
Топ самых популярных у россиян логинов и паролей остался неизменным. Чаще всего в России используют в качестве пароля «пароль», «йцукен» и «я».
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