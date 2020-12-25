Эксперт назвал самые популярные форматы компьютеров

На фоне массового перехода россиян на дистанционную работу и учёбу из-за коронавируса значительно вырос спрос на компьютеры. Самыми популярными для занятий на дому являются ноутбуки, рассказал директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

По словам эксперта, выбор в пользу ноутбуков обусловлен их портативностью, компактностью и широким спектром возможностей, благодаря которому они подходят для решения разных задач, передаёт «Радио 1».

На втором месте по востребованности — планшеты, продажи которых падали до пандемии.

«Планшеты в большей степени для развлечений, плюс их можно носить с собой в сумке, ноутбуков таких пока нет», - отметил Гуськов. На планшеты переходят веб-дизайнеры, однако такие компьютеры всё же менее универсальны ноутбуков.

Между тем, стационарные компьютеры ушли из массового сегмента в нишевый: их покупают в основном организации, корпорации и компании, рассказали в РАТЭК. Там, однако, не ждут полного ухода с рынков такой продукции, но предсказывают рост спроса на менее громоздкие моноблоки.

