Стало известно о способах избежать обмана при ремонте техники
Недобросовестные сотрудники центров по ремонту техники продолжают обманывать россиян, при этом значительно увеличивая стоимость своей работы, сообщает РИА Новости.
Как правило, работа строится по одной схеме: платите, чтобы увидеть свой гаджет снова. Недобросовестные центры часто не указывают свой адрес, а технику забирает курьер, который дает на подпись типовой договор. Спустя время владельцу устройства звонит мастер и сообщает, что ремонт оказался дороже, чем планировалось. При попытке потребовать вернуть гаджет, владельцу говорят, что работают на закрытой территории, куда так просто не попасть, а клиентский офис сегодня не принимает. Также могут потребовать оплатить услуги курьера.
С теми, кто не соглашается платить, поступают так: после ремонта их технику продают по объявлениям в качестве покрытия убытков.
Юристы советуют «давить» своим знанием закона «О защите прав потребителей», который предусматривает ответственность для недобросовестного исполнителя, в том числе с компенсацией ущерба.
Ранее сообщалось, что некоторые бытовая техника потребляет слишком много электроэнергии, а это влечёт за собой большие траты на коммунальные услуги. В связи с этим эксперт ЖКХ Сергей Креков рекомендует россиянам, желающим сэкономить, покупать технику, оснащённую оборудованием энергосбережения высокого класса.
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