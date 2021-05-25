Стало известно о способах избежать обмана при ремонте техники

Как правило, работа строится по одной схеме: платите, чтобы увидеть свой гаджет снова. Недобросовестные центры часто не указывают свой адрес, а технику забирает курьер, который дает на подпись типовой договор. Спустя время владельцу устройства звонит мастер и сообщает, что ремонт оказался дороже, чем планировалось. При попытке потребовать вернуть гаджет, владельцу говорят, что работают на закрытой территории, куда так просто не попасть, а клиентский офис сегодня не принимает. Также могут потребовать оплатить услуги курьера.

С теми, кто не соглашается платить, поступают так: после ремонта их технику продают по объявлениям в качестве покрытия убытков.

Юристы советуют «давить» своим знанием закона «О защите прав потребителей», который предусматривает ответственность для недобросовестного исполнителя, в том числе с компенсацией ущерба.

Ранее сообщалось, что некоторые бытовая техника потребляет слишком много электроэнергии, а это влечёт за собой большие траты на коммунальные услуги. В связи с этим эксперт ЖКХ Сергей Креков рекомендует россиянам, желающим сэкономить, покупать технику, оснащённую оборудованием энергосбережения высокого класса.

