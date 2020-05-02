Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 главы Минстроя Якушева
Самочувствие министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, попавшего в больницу с коронавирусной инфекцией, оценивается как нормальное. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там уточнили, что сначала COVID-19 был диагностирован у заместителя министра Дмитрия Волкова.
У самого Якушева не было никаких проявлений заболевания, диагноз ему был поставлен после компьютерной томографии , которая была сделана 1 мая. Как подчеркнули в Минстрое, руководство ведомства постоянно сдаёт тесты на коронавирус. На сегодня свыше более 80% персонала министерства работают на удаленном режиме.
Сам Владимир Якушев ранее сообщил, что будет проходить лечение в одной из столичных клиник. Исполняющим обязанности главы Минстроя на время стал его заместитель Никита Стасишин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru