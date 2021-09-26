Стало известно о состоянии туриста, пострадавшего при восхождении на Абишира-Ахуба

Как заявила начальник информационно-аналитического, статистического отдела министерства здравоохранения КЧР Альбина Токова, мужчина находится на госпитализации для наблюдения и поддерживающей терапии.

Спасатели оказали помощь пожилому туристу, который пострадал при восхождении на хребет. Мужчина не был зарегистрирован в территориальном подразделении МЧС России.

Напомним, на днях группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В итоге восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.

