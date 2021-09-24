Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов
Спасателям не удалось спустить с Эльбруса тела трех погибших альпинистов из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что спасатели не смогли добраться до места на Эльбрусе, где находятся тела. Спуск тел перенесен на субботу.
Накануне вечером группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В итоге восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.
Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.
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