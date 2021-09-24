Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов

Спасателям не удалось спустить с Эльбруса тела трех погибших альпинистов из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

Отмечается, что спасатели не смогли добраться до места на Эльбрусе, где находятся тела. Спуск тел перенесен на субботу.

Накануне вечером группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В итоге восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.

Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АльпинистыЭльбрус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры