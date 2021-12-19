Стало известно о состоянии Тимура Батрутдинова

В начале декабре артист заразился COVID-19. В начале заболевания Батрутдинов жаловался лишь на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, врачи поместили его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Как выяснилось, у юмориста поражены легкие на 25-50 процентов.

Сейчас его состояние оценивается как среднетяжелое. Батрутдинов остается под наблюдением врачей.

