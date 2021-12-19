Стало известно о состоянии Тимура Батрутдинова
Российский юморист Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких, сообщает StarHit.
В начале декабре артист заразился COVID-19. В начале заболевания Батрутдинов жаловался лишь на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, врачи поместили его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Как выяснилось, у юмориста поражены легкие на 25-50 процентов.
Сейчас его состояние оценивается как среднетяжелое. Батрутдинов остается под наблюдением врачей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 434 / сут.
Умерли
296 тыс.+1 076 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+38 041 / сут.
- В ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V»
- Выявлена новая схема мошенничества с помощью соцсетей
- В Якутии более 40 тысяч жителей остались без электричества в пятидесятиградусный мороз
- «Омикрон»-штамм обнаружен почти в 90 странах мира
- Искать парковочные места во дворах Москвы будет искусственный интеллект
- Стало известно, сколько будут отдыхать космонавты на МКС во время новогодних праздников
- Перечислены способы экономии на покупке автомобиля
- Кулеба: Отключение России от SWIFT было бы «грандиозным»
- СК проводит проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
- Следователи заинтересовались госпитализацией младенца с ожогами в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru