Стало известно о состоянии Тимура Батрутдинова

Российский юморист Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких, сообщает StarHit.

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В начале декабре артист заразился COVID-19. В начале заболевания Батрутдинов жаловался лишь на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, врачи поместили его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Как выяснилось, у юмориста поражены легкие на 25-50 процентов.

Сейчас его состояние оценивается как среднетяжелое. Батрутдинов остается под наблюдением врачей.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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