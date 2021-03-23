Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой

Как сообщил в эфире «Пятого канала» ее пиар-менеджер Табриз Шахиди, с его подопечной все в порядке, она проходит обследование. «Чувствует себя хорошо», — отметил он.

Кудрявцева была госпитализирована со съемок в реанимацию. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Она отметила, что почувствовала себя плохо во время съемок проекта «Секрет на миллион». «Испугалась я прилично», – добавила телеведущая. Врачи выявняют причину ее плохого самочувствия.

