Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила видео, где ее везут на инвалидном кресле по больнице. В ролике она также демонстрирует выписку с диагнозом: перелом крестца.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца . Я живу этот месяц в каком - то сюрреализме!», - написала Кудрявцева в свое Instagram.

В начале января стало известно, что у Кудрявцевой выявлен коронавирус. По ее словам, болезнь протекала в легкой форме.

