Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
21 января 202114:48
Телеведущая Лера Кудрявцева выложила видео, где ее везут на инвалидном кресле по больнице. В ролике она также демонстрирует выписку с диагнозом: перелом крестца.
«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца . Я живу этот месяц в каком - то сюрреализме!», - написала Кудрявцева в свое Instagram.
В начале января стало известно, что у Кудрявцевой выявлен коронавирус. По ее словам, болезнь протекала в легкой форме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru