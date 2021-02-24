Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Юрия Соломина
Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что народного артиста СССР, художественного руководителя театра Юрия Соломина, который был госпитализирован с COVID-19, могут выписать уже 24 февраля, сообщает РИА Новости.
«Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо, и, возможно, даже сегодня его могут выписать из больницы. Всё зависит от окончательного решения врачей», - отметила Михайлова.
Соломин сдал положительный тест на коронавирус 15 февраля, уже на следующий день его госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает Газета.ру. По словам Михайловой, болезнь у народного артиста проходит не в тяжелой форме.
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