Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что народного артиста СССР, художественного руководителя театра Юрия Соломина, который был госпитализирован с COVID-19, могут выписать уже 24 февраля, сообщает РИА Новости.

«Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо, и, возможно, даже сегодня его могут выписать из больницы. Всё зависит от окончательного решения врачей», - отметила Михайлова.

Соломин сдал положительный тест на коронавирус 15 февраля, уже на следующий день его госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает Газета.ру. По словам Михайловой, болезнь у народного артиста проходит не в тяжелой форме.

