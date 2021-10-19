Стало известно о снятии родственника Кадырова с испытаний на краповый берет

Это произошло из-за того, что он сошел на марш-броске. При этом конфликта между Абдул-Керимом Кадыровым и инструкторами не было, сообщил создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк. «Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести», — отметил Лысюк.

Сведений о том, что часть спецназовцев отказались носить краповые береты в знак протеста, Лысюк назвал фейком.

Ранее стало известно о драке на испытаниях спецназовцев на краповый берет, которые проходили на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставрополье. Росгвардия отрицает появившиеся сообщения.

