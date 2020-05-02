Стало известно о смерти влиятельного раввин Когана

Раввин Зиновий Коган умер накануне в возрасте 78 лет. Об этом информирует Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России, должность вице-президента которого он занимал. Как уточнил сын раввина, причиной кончины стало кровоизлияние в мозг - инсульт.

Зиновий Коган родился 6 декабря 1941 года в селе Чесноковка Алтайского края в еврейской религиозной семье. Он окончил Московский инженерно-строительный институт, затем философский факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, а также еврейскую религиозную школу в российской столице.

Коган был участником неофициального религиозного движения среди московских евреев во времена СССР. В 1989 году основал первую в Советском союзе реформистскую общину «Гинейни».

В 1993 году был избран председателем Российского союза объединений прогрессивного иудаизма. С 1997 года стал председателем Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, с 2001 года - член президиума Российского еврейского конгресса. В ранге вице-президента КЕРООР отвечал за контакты с государственными, общественными и религиозными организациями.

