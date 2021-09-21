Стало известно о схеме кражи личных данных через «Госуслуги»

По его словам, злоумышленники после этого пытаются выманить поступающий через СМС код сброса пароля к сервису, убеждая жертву в том, что передача якобы обеспечит безопасность аккаунта.

Взломанные аккаунты «Госуслуг» затем продаются в даркнете. С их помощью преступники в дальнейшем могут получить доступ к логину и паролю и зайти в профиль с персональными данными.

После этого в большинстве случаев следует оформление на имя жертвы кредита или микрозайма.

В России научились быстро вычислять мошенников, использующих «подмену номеров», поэтому они перебрались в другие страны, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

