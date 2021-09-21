Стало известно о схеме кражи личных данных через «Госуслуги»
Мошенники представляются сотрудниками службы поддержки портала «Госуслуг» и убеждают, что произошла утечка данных, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
По его словам, злоумышленники после этого пытаются выманить поступающий через СМС код сброса пароля к сервису, убеждая жертву в том, что передача якобы обеспечит безопасность аккаунта.
Взломанные аккаунты «Госуслуг» затем продаются в даркнете. С их помощью преступники в дальнейшем могут получить доступ к логину и паролю и зайти в профиль с персональными данными.
После этого в большинстве случаев следует оформление на имя жертвы кредита или микрозайма.
В России научились быстро вычислять мошенников, использующих «подмену номеров», поэтому они перебрались в другие страны, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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