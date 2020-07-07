Стало известно о самочувствии добровольцев, испытывающих вакцину против COVID-19

По её словам, все лабораторные показатели остаются в пределах референсных значений, сообщает РИА Новости.

Первой группе добровольцев вакцину ввели более трёх недель назад, второй – чуть больше двух недель назад. При хорошем самочувствии их выпишут 15 и 20 июля.

Смолярчук отметила, что вакцина создана путём биотехнологического процесса: вирус не вводится пациентам ни в живом, ни в инактивированном состоянии, так что вакцина не может вызвать заболевание.

В первые сутки после введения вакцины у добровольцев наблюдались поствакцинальные реакции – головная боль, повышение температуры, у кого-то боли в суставах или першение в горле. Эти реакции наблюдаются и при введении других вакцин, они прошли сами уже на вторые сутки, добавили в Сеченовском университете.

