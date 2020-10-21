Стало известно о причине смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Протоиерей Димитрий Смирнов умер в среду, 21 октября. Ему было 69 лет, сообщает Ura.ru. Весной священник переболел COVID-19, а в конце сентября попал в реанимацию.

Протоиерей Смирнов - один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой неоднозначными высказываниями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе.

Президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с RT рассказал, что Дмитрий Смирнов был уникален тем,что никогда не предавался унынию и никогда не жаловался.

