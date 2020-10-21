Стало известно о причине смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова стала хроническая болезнь. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов. По его словам, заболевание было диагностировано у священнослужителя давно, его кончина не связана с коронавирусной инфекцией, пишет «Московский комсомолец».

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Протоиерей Димитрий Смирнов умер в среду, 21 октября. Ему было 69 лет, сообщает Ura.ru. Весной священник переболел COVID-19, а в конце сентября попал в реанимацию.

Протоиерей Смирнов - один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой неоднозначными высказываниями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе.

Президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с RT рассказал, что Дмитрий Смирнов был уникален тем,что никогда не предавался унынию и никогда не жаловался.

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ФОТО: нсн
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