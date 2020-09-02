Стало известно о планах проверки вакцины от COVID-19 на людях старше 60 лет

В ходе пострегистрационных испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 будут набраны группы добровольцев из москвичей в возрасте старше 60 лет, на которых проверят действие препарата. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт РИА Новости.

По его словам, прививки себе уже сделали 10-15 сотрудников центра в возрасте 70-80 лет.

«Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом», - заявил Гинцбург, отметив, что вакцинация на них никак не повлияла. Гинцбург, которому 68 лет, и сам испытывает на себе действие вакцины.

Первая отечественная вакцина против COVID-19 прошла клинические испытания в июле и в августе была зарегистрирована под названием «Спутник-V». По данным РФПИ, заявки на приобретение доз препарата пришли уже из 20 стран. В России разрабатываются ещё несколько вакцин, вторая должна появится в сентябре.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о планах производить 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса ежемесячно уже к концу 2020 года, пишет «Газета.ру».

