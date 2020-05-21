Стало известно о новых заражённых депутатах Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых случаях коронавирусной инфекции среди депутатов. Он уточнил, что, помимо известных случаев заболевания, антитела к COVID-19 выявлены ещё у пяти народных избранников, передает ТАСС.

По словам Володина, речь идёт о тех депутатах, которые даже не подозревали о заболевании, пока не сдали тест на антитела и не получили положительный результат.

В ходе опроса выяснилось, что даже когда раньше они чувствовали недомогание, всё равно работали. В связи с этим Володин в очередной раз призвал всех, кто занеможет, остаться дома, отмечает RT.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус выявлен у 6 депутатов. Кроме того, известно, что COVID-19 перенесли 5 членов Совета Федерации.

