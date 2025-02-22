МТС: Мошенники начали звонить россиянам от лица техспециалистов ПО

Аферисты начали звонить россиянам от лица техспециалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука.

Он рассказал, что в рамках этой схемы мошенники говорят своим жертвам, что система зафиксировала подозрительную активность на их устройствах, поэтому псевдоспециалистам нужно срочно проверить их для защиты личной информации и предотвращения утечек данных.

В связи с этим, добавил Бийчук, злоумышленник просит собеседника включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере. Такая уловка, по словам представителя МТС, добавляет элемент доверия, потому что жертва видит, что специалист якобы «настраивает защиту» прямо у нее на глазах и не запрашивает коды из смс-рассылок.