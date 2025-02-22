МТС: Мошенники начали звонить россиянам от лица техспециалистов ПО

Аферисты начали звонить россиянам от лица техспециалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука.

Он рассказал, что в рамках этой схемы мошенники говорят своим жертвам, что система зафиксировала подозрительную активность на их устройствах, поэтому псевдоспециалистам нужно срочно проверить их для защиты личной информации и предотвращения утечек данных.

В связи с этим, добавил Бийчук, злоумышленник просит собеседника включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере. Такая уловка, по словам представителя МТС, добавляет элемент доверия, потому что жертва видит, что специалист якобы «настраивает защиту» прямо у нее на глазах и не запрашивает коды из смс-рассылок.

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После этого мошенники просят скачать спецприложение, которое якобы поможет обезопасить устройство жертвы, но на самом деле оно необходимо для удаленного доступа к гаджету. Когда человек устанавливает это приложение, злоумышленник в реальном времени видит информацию на экране и получает доступ к банковским данным. Уже после этого мошенники также просят жертву срочно сменить пароли.

При этом Бийчук напомнил, что официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону от пользователей. В случае разговоров с предполагаемыми мошенниками, он также посоветовал клиентам перезванивать по номеру компании, указанному на сайте, для подтверждения информацию.

Ранее в МВД сообщили, что телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы с якобы установкой персонального кода от домофона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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