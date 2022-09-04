Эксперт развеял два главных мифа о зарядке смартфонов
Стало известно, как можно добиться продления срока службы смартфона, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко.
По его словам, в большинстве гаджетов используются литий-ионные аккумуляторы, для которых вредно допускать полную разрядку и последующую зарядку до конца. Как отметил эксперт, необходимо стараться держать уровень заряда от 20% до 80%.
Кузьменко сообщил, что использование провода или адаптера от другого телефона допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+51 699 / сут.
Умерли
385 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+38 380 / сут.
- Трамп: ФБР перерыло личные вещи жены и сына
- Эксперт развеял два главных мифа о зарядке смартфонов
- Трамп: Байден – «враг государства»
- Названы страны, которые могут отказаться от евро
- «Хиннамнор» будет бушевать в Приморье во время ВЭФ
- Эрдоган и Путин обсудили проект АЭС «Аккую»
- Синоптик рассказали о погоде в Москве 4 сентября
- Спасатели не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке
- Рублев вышел в четвертый круг US Open
- Трасс в случае победы пообещала бороться с ценами на электричество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru