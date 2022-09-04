Эксперт развеял два главных мифа о зарядке смартфонов

Стало известно, как можно добиться продления срока службы смартфона, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко.

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По его словам, в большинстве гаджетов используются литий-ионные аккумуляторы, для которых вредно допускать полную разрядку и последующую зарядку до конца. Как отметил эксперт, необходимо стараться держать уровень заряда от 20% до 80%.

Кузьменко сообщил, что использование провода или адаптера от другого телефона допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже.

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
ТЕГИ:Смартфоны
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