Эксперт развеял два главных мифа о зарядке смартфонов

По его словам, в большинстве гаджетов используются литий-ионные аккумуляторы, для которых вредно допускать полную разрядку и последующую зарядку до конца. Как отметил эксперт, необходимо стараться держать уровень заряда от 20% до 80%.

Кузьменко сообщил, что использование провода или адаптера от другого телефона допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже.

