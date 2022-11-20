Стало известно, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства

По ее словам, эта категория россиян имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты, бесплатное питание в день сдачи кровь. «Почетные доноры России» могут получить оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи, а также предусмотренные на региональном уровне преференции.

Так, почетные доноры Москвы имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарств. В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» почетным донорам России, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин.

Президент Союза Адвокатов России, Председатель Московского отделения Красного Креста Игорь Трунов сообщил НСН, что донорам требуется социальное поощрение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

