Стало известно, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства

Обладатели звания «Почетный донор России» в текущем году получат от государства 16 тысяч рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего преподавателя факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарью Стюрину.

Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты

По ее словам, эта категория россиян имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты, бесплатное питание в день сдачи кровь. «Почетные доноры России» могут получить оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи, а также предусмотренные на региональном уровне преференции.

Так, почетные доноры Москвы имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарств. В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» почетным донорам России, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин.

Президент Союза Адвокатов России, Председатель Московского отделения Красного Креста Игорь Трунов сообщил НСН, что донорам требуется социальное поощрение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Выплаты
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