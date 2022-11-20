Стало известно, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства
Обладатели звания «Почетный донор России» в текущем году получат от государства 16 тысяч рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего преподавателя факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарью Стюрину.
По ее словам, эта категория россиян имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты, бесплатное питание в день сдачи кровь. «Почетные доноры России» могут получить оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи, а также предусмотренные на региональном уровне преференции.
Так, почетные доноры Москвы имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарств. В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» почетным донорам России, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин.
Президент Союза Адвокатов России, Председатель Московского отделения Красного Креста Игорь Трунов сообщил НСН, что донорам требуется социальное поощрение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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