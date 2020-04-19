Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты

Стимулирующие выплаты получат доноры крови с антителами на COVID-19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter и на своей страничке в социальной сети «В Контакте». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

За каждые 150 мл плазмы донор получит 1250 рублей, за 600 мл — 5000 рублей. За однократный забор необходимо сдать не менее 300, но не более 600 мл (+/-10%), уточняет RT.

Сергей Собянин со ссылкой на экспертов заявил, что переливание плазмы – один из многообещающих способов лечения нового коронавируса.

В Общественной палате прошла донорская акция

«По данным городского Клинического комитета по #covid19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови - один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса. Сдать плазму могут те, кто уже переболел, выработал иммунитет и не имеет противопоказаний», - напомнил мэр столицы.

Отмечается, что первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом уже проведены по рекомендации Клинического комитета в Москве.

Ранее НСН сообщала, что в Москве донорами стали 11 выздоровевших от COVID-19. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ДонорствоСобянинМосква
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