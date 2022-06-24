Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 июля

В настоящее время размер МРОТ составляет 15 тысяч 279 рублей. Компании будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ. Как отметил эксперт, россияне, работающие в районах с особыми климатическими условиями, должны помнить, что районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер МРОТ, так как начисляются сверх этого показателя.

Дударев напомнил, что в соответствии с законодательством России, вся заработная плата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ.

Напомним, 1 июня в России вступил в силу указ главы государства Владимира Путина об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%.

