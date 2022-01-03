Пенсионерам напомнили про индексацию пенсий в 2022 году

Так, пенсии неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца увеличилась на 5,9%. Фиксированная выплата по страховой пенсии достигла 6401 рубля. Это повлечет за собой увеличение доплат за иждивенца, за сельский и северный стаж, а также прибавки к пенсиям инвалидов I группы и граждан старше 80 лет, передает слова профессора агентство «Прайм».

Социальные пенсии поднимутся на 7,7%, однако индексация произойдет лишь 1 апреля. С учетом этих данных страховая пенсия пенсионерам, которые не работают, достигнет 18 521 рубля, а размер социальной пенсии составит 10 307 рублей.

Ранее Финогенова рассказала, что поздний выход на пенсию и монетизация льгот могут обеспечить россиянам более высокий уровень пенсии.

