Пенсионерам напомнили про индексацию пенсий в 2022 году
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова напомнила о том, как в 2022 году выросли пенсии россиян.
Так, пенсии неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца увеличилась на 5,9%. Фиксированная выплата по страховой пенсии достигла 6401 рубля. Это повлечет за собой увеличение доплат за иждивенца, за сельский и северный стаж, а также прибавки к пенсиям инвалидов I группы и граждан старше 80 лет, передает слова профессора агентство «Прайм».
Социальные пенсии поднимутся на 7,7%, однако индексация произойдет лишь 1 апреля. С учетом этих данных страховая пенсия пенсионерам, которые не работают, достигнет 18 521 рубля, а размер социальной пенсии составит 10 307 рублей.
Ранее Финогенова рассказала, что поздний выход на пенсию и монетизация льгот могут обеспечить россиянам более высокий уровень пенсии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru