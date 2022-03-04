Стало известно, кому постоянно необходимо принимать витамин D
Людям, которые редко бывают на свежем воздухе и плотно закрывает кожу одеждой, следует регулярно принимать витамин D. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на профессора Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Суви Виртанена.
По его словам, это также необходимо смуглым людям, детям, молодежи, беременным женщинам и гражданам в возрасте старше 75 лет. При этом дозировки для этих категорий могут различаться.
Так, годовалым детям нужно принимать семь с половиной микрограмм витамина D в сутки круглый год. Беременным и кормящим матерям ежедневно – десять микрограммов. Гражданам старше 75 лет, смуглым людям, а также тем, кто редко бывает на свежем воздухе и закрывает кожу одеждой рекомендовано принимать 20 микрограммов витамина.
При этом профессор отметил, что людям, которые зимой нуждаются в этом полезном веществе, следует принимать его до апреля.
По словам Виртанена, оценка уровня витамина D в организме человека возможна по рациону. Так, если люди не употребляют в пищу молочные и продукты или не едят рыбу несколько раз в неделю, то им необходимо принимать десять микрограммов витамина с октября по конец марта. При этом при регулярном употреблении этих продуктов витаминные добавки будут не нужны даже зимой.
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