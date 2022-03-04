Стало известно, кому постоянно необходимо принимать витамин D

Людям, которые редко бывают на свежем воздухе и плотно закрывает кожу одеждой, следует регулярно принимать витамин D. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на профессора Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Суви Виртанена.

По его словам, это также необходимо смуглым людям, детям, молодежи, беременным женщинам и гражданам в возрасте старше 75 лет. При этом дозировки для этих категорий могут различаться.

Так, годовалым детям нужно принимать семь с половиной микрограмм витамина D в сутки круглый год. Беременным и кормящим матерям ежедневно – десять микрограммов. Гражданам старше 75 лет, смуглым людям, а также тем, кто редко бывает на свежем воздухе и закрывает кожу одеждой рекомендовано принимать 20 микрограммов витамина.